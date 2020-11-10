Уральский боксер поборется за звание чемпиона мира

Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Уральский боксер Марк Урванов проведет бой против действующего чемпиона мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа. Точная дата и место боя пока не сообщаются, но, скорее всего, поединок проведут в США в начале следующего года. Сейчас спортсмен тренируется в Академии единоборств РМК, где и пройдет большая часть его тренировочного лагеря.

- План на бой один — победить. Если выиграю, для меня будут открыты все двери. Про Рене могу сказать, что он очень опытный боксер, поэтому в бою нужно быть предельно внимательным, - рассказал Марк Урванов.

Примечательно, что Урванов провел в 2020 году только один бой — в марте он завоевал титул WBA Gold. Однако Альварадо не выходил на ринг с ноября прошлого года, поэтому боксеры будут в равных условиях.