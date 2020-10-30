Директор уральского вуза прокомментировал сводные результаты приемной кампании 2020 года

Руслан Долженко отметил, что из-за пандемии многие семьи абитуриентов сделали выбор в пользу «домашних» вузов. Фото: пресс-служба Уральского института управления

Директор Уральского института управления РАНХиГС, доктор экономических наук Руслан Долженко прокомментировал первые сводные результаты приемной кампании 2020 года в уральских вузах.

Он подтвердил общую тенденцию на увеличение вступительного балла ЕГЭ, которую зафиксировал и филиал РАНХиГС в Екатеринбурге.

По словам Долженко, Уральский институт управления обеспечил максимальный прирост количества студентов в этом году на фоне предыдущего среди всех высших учебных заведений столицы Урала. Практически все вузы, кроме УИУ РАНХиГС и Уральского государственного аграрного университета, показали отрицательную динамику по внебюджетному (на платной основе) набору.

Руслан Долженко отметил, что из-за пандемии многие семьи абитуриентов сделали выбор в пользу «домашних» вузов. Это накладывает на региональные институты и университеты особые обязательства: во время обучения и последующего трудоустройства одаренные ребята должны захотеть остаться на «малой родине» и работать в интересах региональной экономики.

- Для этого, - убежден директор УИУ РАНХиГС, - нужно совершенствовать как образовательные технологии в вузах, так и кадровую политику на предприятиях и в органах власти.