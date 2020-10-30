В Свердловской области пациентов с коронавирусом будут выписывать до получения отрицательного теста

Отправить домой пациента без теста могут только если он показывает устойчивую динамику к выздоровлению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области внес изменения в приказ о маршрутизации пациентов с коронавирусом. Согласно документу, с 27 октября медики могут выписывать пациентов с COVID-19 до получения отрицательного теста.

Чтобы заболевшего отправили домой, у него не должно быть лихорадки, температура тела может быть равна или меньше 37,5 градусов. Кроме того насыщение крови кислородом (сатурация) должна быть не менее 95% - это нижний предел нормы и один из показателей нормального функционирования организма. Также у пациента должен быть нормальный уровень лейкоцитов в крови.

Если все условия соблюдены, то пациента отправляют домой, но не своим ходом, а только на санитарном транспорте. Бригада из водителя и медика в этом случае должна быть в средствах защиты - противочумных костюмах или одноразовых халатах, бахилах, респираторах, перчатках и очках.