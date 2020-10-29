Как выбирают общественную территорию для благоустройства в Екатеринбурге: отвечает мэрия

Город постепенно преображается Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 октября в Екатеринбурге стартовал выбор общественных пространств для благоустройства, которые, по мнению горожан, нуждаются в ремонте.

Голосование по этому списку и по списку объектов, который сформировала мэрия Екатеринбурга, начнется в середине ноября и продлится ровно месяц.. После этого сформируется шорт-лист. Итоговый опрос по объектам проведут с 21 по 28 января. После чего будет выбран один объект, который благоустроят в 2022 году.

- На сайте администрации Екатеринбурга будет размещена анкета, ее нужно заполнить, выбрать один из вариантов или предложить свой, указав границ квартала, где он расположен. После этого нажать кнопку отправки, - рассказывает председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова в эфире телеканала ОТВ.

По мнению специалиста, в список попадут объекты, за которые голосовали в прошлом году, но в финал голосования они не попали. Это Летний парк «Уралмаш» в границах улиц Кировградская и Машиностроителей, а также сад Энгельса, парк на Бардина – Чкалова – Громова, парк на Шаумяна – Ясной, Собнечная аллея в одноименном микрорайоне.

- В итоговый список в январе попадут 6-7 объектов, из которых в конце января будет выбрана одна территория. Ее благоустроят в 2022 году, включив в муниципальную программу, - говорит Тамара Благодаткова.