Оказалось, что пожар произошел на балконе. Фото: скриншот видео "Инцидент-Екатеринбург"

В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме, расположенном на на Авиационной,16, пришлось эвакуировать 80 человек. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в МЧС.

- Горел балкон на площади 6 квадратных метров. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Из дома были эвакуированы 87 человек, из них 18 детей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что в огне никто не пострадал. На месте работали 29 спасателей и восемь пожарных машин.

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