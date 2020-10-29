Как маска помогает защититься от коронавируса: отвечает эксперт

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в новой редакции указа уточнил, что его необходимо соблюдать во всех местах массового пребывания людей. Это касается общественного транспорта, подъездов, лифтов и других закрытых помещений.

Сегодня, 29 октября главный врач ЦГКБ №24, которая одна из первых была перепрофилирована под ковидный госпиталь, рассказал, каким образом маска помогает защититься от коронавируса. По словам Алексея Малинкина, вирус не способен пробиться через несколько слоев ткани.

- В одноразовой маске несколько слоёв. Даже если поры больше, чем вирус, многослойность маски позволяет ему там задержаться, условно как в лабиринте. Вирус простыми словами зашёл, потерялся и застрял, - рассказал Алексей Малинкин.

Медик отметил, что если говорить о тканевых масках, то в целом они также как одноразовые медицинские выполняют свои функции, но простой кусок ткани за маску считать нельзя. По словам Алексея Малинкина, в этом случае нет никакой уверенности в ее защитных свойствах. В многоразовой маске, рассказал врач, должен быть фильтр в виде другого многослойного куска ткани. Кроме того ее нужно постоянно стирать.

Медик также напомнил, что маска работает только два часа. Кроме того Алексей Малинкин порекомендовал носить очки в общественных местах – это тоже поможет защититься, так как вирус передаётся воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями.