В Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам больше 4 миллионов рублей

Доверчивая женщина поддалась на уловки «банковских» аферистов и перевела все свои накопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию все чаще стали обращаться екатеринбуржцы, пострадавшие от действий телефонных мошенников. В этот раз к силовикам обратилась 76-летняя женщина. С ее счетов украли больше 4 миллионов рублей. Звонившие убедили пенсионерку, что работают в службе безопасности банка. Для достоверности во время разговора они назвали ее фамилию имя и отчество.

- Мужчина сообщил, что с вкладов собеседницы происходят подозрительные операции по снятию денежных средств, и для защиты счетов требуется продиктовать полные данные ее банковских карт с лицевой и обратной стороны, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина перевела деньги. После этого ей перезвонили настоящие сотрудники банка. Они сообщили, что с ее счетов осуществлены три перевода на общую сумму 147 тысяч рублей и заблокировали счет. Но мошенники, уже один раз заработавшие на доверии пенсионерки, не собирались отступать. Они еще раз позвонили женщине. Она пыталась прекратить разговор, обвинив звонивших в мошенничестве, но они убедили женщину, что ее деньги, которые она ранее перевела якобы помещены на специальный «страховой» счет, открытый на ее имя.

После этого мошенники, поняв, что женщина не кладет трубку, потребовали перевести деньги, чтобы сохранить пенсионные накопления. Для подтверждения своих слов мошенники скинули пенсионерке поддельную выписку по персональному «страховому» счету с реквизитами банка и денежными средствами в размере 147 тысяч рублей.

Доверчивая женщина в итоге поддалась на уловки «банковских» аферистов и перевела все свои накопления на счета злоумышленников. Сейчас силовики возбудили уголовное дело и занимаются поиском мошенников, обманувших пенсионерку.