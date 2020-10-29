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В Свердловской области заключенным запретили свидания с родными

Эта мера будет действовать до стабилизации ситуации по коронавирусу
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Запрет распространяется как на длительные, так и на краткосрочные свидания

Запрет распространяется как на длительные, так и на краткосрочные свидания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заключенным, отбывающим наказание в исправительных колониях, запретили свидания с родными. Эта мера будет действовать до стабилизации ситуации по коронавирусу. Запрет ввели еще вчера, 28 октября. Он распространяется как на длительные, так и на краткосрочные свидания.

- Напряжённая ситуация в стране, а люди на свидание приходят со свободы. Они мало соблюдают правила на свободе и могут заразить родных. Ограничения продлятся до того момента, когда в России будет стабилизация, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Передачи разрешены, они будут подвергаться дезинфекции. Сотрудники следственных органов и адвокаты продолжат посещать СИЗО с соблюдением всех эпидемиологических мер.