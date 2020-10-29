В оперштабе опровергли закрытие поликлиники в Нижнем Тагиле под ковидный госпиталь

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В оперштабе Свердловской области опровергли информацию о закрытии поликлиники №4 под госпиталь для пациентов с коронавирусом. По их данным, медучреждение работает с заболевшими COVID-19, но в другом формате.

- В соответствии с приказом Минздрава Свердловской области поликлиника №4 в Нижнем Тагиле осуществляет медицинское наблюдение за бессимптомными и «легкими» пациентами, госпитализированными в один из пунктов временного размещения, - рассказали в оперштабе.

Это означает, что силами поликлиники на площадке пункта организуется пост наблюдения за состоянием здоровья пациентов, производится забор материала на исследование и проводится другое необходимое медсопровождение.

Также оперштаб рассказал, что по данным медицинского учреждения, койки, которые размещаются там в эти дни, необходимы для организации дневного станционера. То есть для людей, имеющих неинфекционные заболевания, и к COVID-19 это отношение не имеет.