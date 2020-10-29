Свердловские власти пересмотрят закон о митингах

Депутаты предлагают разрешить проведение одиночных пикетов с использованием сборно-разборных конструкций без согласования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заксобрание Свердловской области планирует смягчит требования к проведению акций протеста. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены Министерством общественной безопасности региона. Согласно проекту изменений в закон «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», предлагается разрешить проведение одиночных пикетов с использованием сборно-разборных конструкций без согласования. Сейчас для этого необходимо подавать уведомления в органы власти.

- В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 102-03, а именно: признать утратившей силу часть вторую пункта 3 статьи Б, устанавливающую, что в соответствии с федеральным законом публичными мероприятиями, уведомление о проведении которых не требуется, являются собрания и пикетирования, проводимые одним участником, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию, - сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, согласно документу, предлагается исключить из перечня мест, где нельзя проводить митинги и демонстрации, школы и вузы, больницы, организации соцобслуживания, учреждения культуры и спорта, а также территории, которые прилегают к объектам спорта, зданиям органов власти и религиозным сооружениям.