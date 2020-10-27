На Урале поймали криминальное трио, которое через АЗС грабило банк

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Полицейские Свердловской области провели успешную операцию по поимке трех участников преступной группы, которых подозревают в серии банковских мошенничеств.

По данным официального представитель свердловского полицейского Главка полковника Валерия Горелых, предполагаемых аферистов изобличили специалисты спецподразделения «К», которое специализируется на борьбе с преступлениями в IT-сфере, вместе с главным следственным управлением ГУ МВД Свердловской области.

Как выяснилось, предполагаемые мошенники похищали деньги одного из коммерческих банков Екатеринбурга. Списывание средств со счетов шло в счет оплаты бензина на АЗС региона.

- Подозреваемые 1991, 1997 и 1998 годов рождения ранее не попадали в поле зрения МВД. Придуманная ими схема до этого оперуполномоченным не встречалась. Злоумышленники опускали топливный пистолет в заправляемую емкость или в топливный бак автомобиля, затем вводили на дисплее терминала сумму, на которую необходима заправка, равную сумме денежных средств, имеющихся на счете карты, что позволяло авторизовать процесс заливки горючего. Как только бензин начинал поступать, аферисты через личный кабинет производили замену счета с положительным балансом на тот, где денег не было. В связи со сменой счетов и отсутствия положительного баланса банк вынужден был формировать офердрафт на карту мошенников и оплачивал покупку топлива за свой счет, - рассказывает Валерий Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Водителям топливо мошенники реализовывали за полцены. Нелегальные операции мошенники проводили на заправках, которые оснащены автоматическим терминалом оплаты.

Всего зафиксировано 30 случаев хищений на сумму свыше 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества с банковского счета».

Сыщики обнаружили места хранения банковских карт, а также оборудования, при помощи которого криминальное трио подменяло номера счетов. По месту жительства подозреваемых лиц провели обыски.

Никто из задержанных сопротивления силовикам не оказал. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств и установления точной суммы ущерба, причиненного банку.

Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы. Суд отправил их под стражу на срок в 2 месяца.