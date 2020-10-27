Деревню Универсиады в Екатеринбурге превратят в кампус УрФУ

Проект Деревни Универсиады. Фото: Информационный сайт Свердловской области

В Екатеринбурге ко времени проведения Всемирных студенческих игр в 2023 году появится большая Деревня Универсиады в микрорайоне Новокольцовский.

После проведения масштабных игр все объекты деревни – огромный спортивный комплекс, несколько общежитий и медицинский центр передадут в собственность Уральского федерального университета для формирования полноценного студенческого кампуса. К ним добавят несколько новых учебно-лабораторных корпусов.

Уже сейчас в Новокольцовском возводят шестиэтажный медицинский центр площадью 8 тысяч квадратных метров, несколько студенческих общежитий на 12 тысяч мест, а также огромный центр для проведения массовых мероприятий.

- Объекты будут оснащены необходимыми технологиями и оборудованием, которые позволят адаптировать их для спортивных состязаний международного и всероссийского уровней – не только в период соревнований в 2023 году, но и в дальнейшем, – заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. – У Среднего Урала есть достаточно большой опыт в организации крупных международных мероприятий.