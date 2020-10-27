На Урале ищут компанию, которая почистит Черноисточинский пруд за 443 миллиона

Каждое лето Черноисточинское водохранилище затягивает пеной. Фото: Лев Истомин

На портале госзакупок появился тендер на работы по очистке Черноисточинского пруда, который расположен в поселке в 12 километрах от Нижнего Тагила. Этот водоем снабжает питьевой водой значительную часть тагильчан. Первоначальная цена аукциона составляет 443, 4 миллиона рублей. Подрядчика определят 12 ноября.

В технической документации указано, что работы по очистке водоема будут проводить на протяжении трех лет в три этапа – с начала 2021 года по октябрь 2023 года.

Во время работы из водохранилища достанут донные отложения, которые складируют в контейнеры, отправят на специально отведенный участок, после чего рекультивируют. Также подрядчик должен будет зарыбить пруд.

Отметим, что в последние годы качество воды в Черноисточинском пруде сильно ухудшилось – летом в водоеме появляется грязь желтого цвета и неприятный запах. Это связано с цветением сине-зеленых водорослей. Эту проблему власти региона намерены решить с помощью строительства очистных сооружений к 2023 году.