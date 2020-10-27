В Екатеринбурге для чиновников разработают чип-визитки

В проекте предлагают поучаствовать продвинутым уральским старшеклассникам. Фото: пресс-служба Уральского института управления

В Уральском институте управления (филиале РАНХиГС) придумали перечень должностей чиновников, которые будут работать в условиях цифрового будущего. Основой классификации станут навыки, которые будут востребованы через 10-15 лет.

Для точного обозначения функций, которые в идеале должны быть понятны тем, кто сейчас еще ходит в детский сад, сотрудники Уральского института управления привлекут абитуриентов новой приемной кампании - сезона-2021.

Старшеклассники в прямом эфире разработают тексты для чип-визиток чиновников будущего.

- Мы хотим подключить к процессу проектирования руководителей нового поколения тех, кто со школьной скамьи мечтает управлять обществом, заниматься менеджментом и защищать права граждан – наших будущих абитуриентов. Мы понимаем, что в абсолютном цифровом мире, куда мы всем миром движемся, вокруг нас будут не просто чиновники, юристы и экономисты. А кто? Над этим мы и предлагаем подумать продвинутым уральским старшеклассникам, - рассказали в Центре общественных связей Уральского института управления.

Ожидается, что совместные идеи школьников и вузовских ученых пополнят перечень Атласа новых профессий, где набор управленческих компетенций пока весьма небольшой.

Сеанс деловой игры состоится 31 октября в 12.00 екатеринбургского времени в рамках Дня открытых дверей УИУ РАНХиГС. Прямая трансляция будет идти на странице в ВК. Предварительная запись на проект доступна здесь.