Водитель не смог рассказать, как пропал товар Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из фуры, которая везла груз в Екатеринбург, пропало 1,4 тонны свежемороженой рыбы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

Пропавший груз принадлежал АО «Русская рыбная компания». 23 октября большегруз марки Volvo загрузился на складе в Санкт-Петербурге и отправился по маршруту со сборным грузом. Первой точкой маршрута должен был стать Екатеринбург.

В середине маршрута 33-летний водитель Volvo остановился отдохнуть, тогда же он и обнаружил пропажу.

- Водитель пояснил, что во время следования по маршруту остановился у придорожного кафе, расположенного в одной из деревень в республике Чувашия. В этот момент он увидел, что на дверях рефрижератора отсутствовали пломбы и замок. Также в прицепе частично отсутствовал груз, - рассказал «КП» осведомленный силовик.

Водитель позвонил логисту и сообщил о произошедшем. О том, кто мог пробраться в фуру, он не знал. Дальнобойщику посоветовали не предпринимать никаких действий и везти оставшийся товар к месту первой разгрузки – в Екатеринбург на улицу Ангарскую.

После выгрузки в товара в Екатеринбурге обнаружилось, что из фуры исчезло 1400 килограммов свежемороженой рыбы. После этого водитель повез скоропортящийся товар в Челябинск.

По поводу случившегося полиция Екатеринбурга проводит проверку. Копия материалов проверки уральские силовики отправили своим коллегам в Чувашию.

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