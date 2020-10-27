Абоненты Tele2 чаще пользуются промокодами в программе «Больше»

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов в программе лояльности «Больше». Чаще всего пользователи предпочитают предложения онлайн-кинотеатров, образовательных сервисов, доставок готовой еды и продуктов. Больше всего активаций промокодов приходится на столичный регион.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. В 2017 году оператор запустил программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.

Так, за 9 месяцев 2020 года количество активаций промокодов на скидки и акции выросло на 32% год к году. Наиболее активно программой лояльности пользуются абоненты столичного региона. Они совершают более 20% активаций.

Самыми популярными стали предложения онлайн-кинотеатров, образовательных сервисов, доставки готовой еды, продуктов. Это связано с периодом самоизоляции и других ограничений, препятствующих распространению коронавирусной инфекции.

Также абоненты используют категорию «Подарки», где могут получить бесплатно украшения от различных ювелирных магазинов, аудиокниги или скидку на доставку цветов. В честь трехлетия работы программы лояльности абонентам доступны дополнительные бонусы: подписка на онлайн-кинотеатр Wink, пять электронных книг от «ЛитРес», а также изготовление фотоальбома со снимками.

В категории «Развлечения» клиентам доступны специальные предложения от онлайн-кинотеатров Wink, Megogo, Amediateka и других. Также раздел полезен для любителей компьютерных игр. Абоненты оператора могут получить на платформе Cyberhero бесплатный месяц игры в ладдере (рейтинговая система, где каждому игроку присваивается определенное количество очков) с призовым фондом 100 000 рублей, а также три билета на любые турниры с призовым фондом от 5000 рублей.

В рамках программы лояльности «Больше» клиенты могут воспользоваться предложениями от ресторанов и супермаркетов, а также получить специальные бонусы от онлайн-библиотек и школ дистанционного изучения иностранных языков. Участникам программы лояльности доступны скидки и акции популярных магазинов re:Store, ASOS, «М.Видео», «Спортмастер», «Дочки-Сыночки», OBI, Nike, Stradivarius, «Кенгуру» и многих других.