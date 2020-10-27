В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку после падения куска штукатурки на двухлетнего малыша

Малыша госпитализировали в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку после падения куска штукатурки со стены дома на Шадринской, 17 на двухлетнего малыша. Инцидент произошел накануне. Обломок упал на ребенка, когда он выходил из подъезда.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается управляющая компания и лица, ответственные за эксплуатацию дома, - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, малыш получил телесные повреждения. Он был осмотрен врачами в больнице и отпущен домой. Прокуратура по результатам проверки примет соответствующие меры прокурорского реагирования.