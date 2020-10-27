Сейчас в метро пассажиров ездит меньше на 35%, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском метрополитене подсчитали, сколько пассажиров потеряли из-за COVID-19. Как рассказал «Кп-Екатеринбург» директор метрополитена Андрей Панаиотиди, самый низкий показатель пассажиропотока был отмечен в апреле, когда в регионе были введены ограничения - перевозка была на уровне 15 % от допандемийной. Получается, что метрополитен потерял 85% пассажиров.

Сейчас пассажиропоток держится на уровне в 65% от аналогичного периода прошлого года. То есть после снятия ограничений пассажиры стали больше пользоваться метрополитеном, но все же меньше, чем в прошлом году, когда пандемии не было.