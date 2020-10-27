В Реже на участке возле дома нашли гранату

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Реже мужчина обнаружил на своем участке возле дома ручную гранату. Об этом он сообщил в полицию. Сотрудники МВД передали информацию в Управление Росгвардии по Свердловской области.

- В дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области поступила информация, что в городе Реже местным жителем на участке домовладения был обнаружен предмет, конструктивно схожий с ручной гранатой, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На место выезжала группа разминирования ОМОН. Специалисты со служебной минно-розыскной собакой обследовали находку. Оказалось, что владелец участка нашел учебно-имитационную гранату РГД-5, не представляющую опасности.