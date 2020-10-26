С начала пандемии в Свердловской области провели больше 2 миллионов исследований на коронавирус

За сутки в Свердловской области было проведено еще 22 129 исследований проб на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, сколько с начала пандемии было проведено в Свердловской области исследований на COVID-19. Эта цифра перевалила уже за два миллиона.

- По данным на 26 октября, за сутки в Свердловской области было проведено 22 129 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 20 985 человек, - уточняют в оперативном штабе. - Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 014 720.

Правда, это число не равняется количеству обследованных людей, так как одного человека могли проверять по несколько раз. Если же говорить о людях, то всего на коронавирус в регионе проверили 1 899 806 жителей. Лишь у 34 782 из них был подтвержден COVID-19.