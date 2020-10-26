Екатеринбургскую больницу №1, где лечат пациентов с коронавирусом, оштрафовали из-за осыпающихся стен

Фото: Гражданский патруль

Жители Екатеринбурга, которых госпитализировали в МБУ «ЦГКБ № 1 Октябрьского района», пожаловались на плохое состояние палат отделения хирургической инфекции. Как рассказали в общественной организации «Гражданский патруль», на пациентов вываливались целые пласты штукатурки и кафеля. Роспотребнадзор проверил больницу и нашел нарушения.

- Установлено, что несвоевременно устраняются дефекты внутренней отделки, в связи с чем не представляется возможным проведение качественной влажной уборки и обработки стены, что является нарушением СанПиН, - ответили общественной организации в Роспотребнадзоре.

На осыпающиеся стены в больнице по данным ведомства обратили внимание еще в 2018 году. Тогда были составлены протоколы в отношении юридического и должностного лиц и назначено административное наказание – штраф размером 11 тысяч рублей. Больнице было выдано предписание об устранении нарушений, однако до настоящего времени его не устранили. Поэтому после новой проверки в отношении юридического лица был составлен еще один протокол и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того после обращения общественной организации Роспотребнадзор начал проводить административное расследование. Мы обратились за комментарием в горздрав Екатеринбурга. Там рассказали, что общественная организация ни к ним, ни в ЦГКБ не обращалась, поэтому комментировать ситуацию не предоставляется возможным.