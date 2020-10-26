В Екатеринбурге вспомнили жертв репрессий

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25 октября на 12 километре Московского тракта в Екатеринбурге прошла традиционная акция памяти репрессированных «Возвращение имен». Мероприятие планировали провести напротив бывшего здания НКВД в самом центре уральской столицы на проспекте Ленина, 17, однако региональное министерство общественной безопасности запретило ее проведение из-за пандемии коронавируса.

- Мы провели акцию «Возвращение имен» рядом с мемориалом на Московском тракте, так как ее проведение в центре города нам согласовать не удалось. В городе разрешение Крестные ходы, концерты и другие мероприятия, которая не является массовой, запретили, - рассказала ИА «Уральский меридиан» руководитель общества «Уральский мемориал» Анна Пастухова.

На акции на 12 километре Московского тракта собралось около 15 человек, которые прочли имена жертв сталинских репрессий из Книги Памяти.