В Каменске-Уральском пьяный отец насиловал 15-летнюю дочь

В отношении мужчины расследуют два уголовных дела, которые потом передадут в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском отправлен под арест местный житель, в отношении которого возбудили сразу два уголовных дела. Мужчину подозревают в том, что он несколько раз изнасиловал 15-летнюю дочь, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи полагают, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в период с середины июля до середины августа этого года в доме по улице Парковой в отношении дочери, которую он воспитывает сам.

Сейчас проводятся необходимые экспертизы для сбора доказательной базы. Мужчина заключен под стражу, сообщил ural.kp.ru осведомленный источник в правоохранительных органах.