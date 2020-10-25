На Урале медведь зашел в поселок и загрыз пса

Зверь зашел в поселок ночью, поэтому никто из людей не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу в поселке Северный, расположенный в 30 километрах от города Ивдель, ночью в один из дворов зашел медведь и загрыз пса. Об этом на следующий день хозяйка дома сообщила в органы правопорядка.

Поселок является одним из самых северных населенных пунктов Свердловской области. Здесь проживает чуть больше сотни человек. Об инциденте ural.kp.ru сообщил источник в органах правопорядка.

Отметим, что этим летом медведей видели в нескольких населенных пунктах области. К примеру, в Серове лесной гость пришел к зданию аквапарка, а рядом с городом Березовский пугал грибников.