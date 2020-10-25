Ксения Собчак выступила в образе Монеточки. Фото: скрин из клипа

Известная телеведущая Ксения Собчак перепела хит под названием «Каждый раз» известной уральской певицы Лизы Монеточки, где высмеяла своего коллегу Владимира Соловьева за его пропагандистскую позицию.

Ксения Собчак сняла выпуск своей передачи «Осторожно: новости», который выложила на своем канале в YouTube, и там разобрала неоднозначные высказывания Владимира Соловьева, после чего показала новый клип на песню уральской певицы.

За сутки видео посмотрели полмиллиона человек, а в Instagram Ксении Собчак – более миллиона человек.