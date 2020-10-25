В Екатеринбурге женщина взяла в банке 843 тысячи рублей и подарила их мошеннику

Полиция приступила к расследованию инцидента Фото: Тимур ХАНОВ

В Екатеринбурге стражи порядка зафиксировали еще один случай телефонного мошенничества. Каждую неделю в новостях говорят о тех, кто попался на удочку преступников и лишился денег. Но всегда находятся новые люди, которые не только отдают свои кровные сбережения посторонним лицам, но и берут кредиты, чтобы потом исправно платить за свою оплошность немалые суммы.

На днях в Отделение полиции № 13 обратилась 63-летняя жительница Екатеринбурга, которая рассказала свою историю обмана. Ей позвонил мужчина с телефонного номера, который начинался с кода «495». Неизвестный представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что стражи порядка провели спецоперацию и не позволили похитить со счета екатеринбурженки крупную сумму денег.

В настоящее время, как рассказал лже-силовик, полиция проводит проверку по факту попытки кражи. После этого злоумышленник убедил доверчивую женщину помочь в расследовании. Дама согласилась, она отправилась в банк, где взяла несколько кредитов на общую сумму в 843 887 рублей, которую перевела на указанный мужчиной счет.

Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и отправилась в отделение полиции. Там стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется розыск злоумышленников, информирует Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.