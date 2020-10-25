В Екатеринбурге продают необычный дом с двумя печами и теплым бассейном под открытым небом

Дом стоит 24 миллиона рублей. Фото: сайт недвижимости N1.RU

В поселке Совхозный по улице Европейская продается трехэтажный коттедж, в котором есть две печи, современные технологии и теплый бассейн на улице. Объявление о продаже выставлено на портале N1.RU.

Одна из печей с тремя отделениями для готовки – итальянская, вторая - летняя русская. Обе печи приспособлены для приготовления еды. В необычном доме есть технологии 21 века, например, современный домашний кинотеатр, размещенный в отдельном кинозале, где установлен мощный проектор, акустика и мягкие кресла.

Еще одна «фишка» этого дома – бассейн с подогревом, расположенный под открытым небом, а рядом с ним – небольшой гостевой домик, который продается вместе с главным.