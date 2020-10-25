Каша на дорогах, мокрый снег и дождь: какая погода ждет Екатеринбург в конце октября

В Екатеринбурге установился снежный покров. Фото: читатель "КП"

В субботу, 24 октября, в Екатеринбурге установился снежный покров, столбики термометров опустились чуть ниже нуля, поэтому на дорогах была гололедица. К ночи существенно потеплело до +3 градусов, и к утру на городских дорогах и тротуарах образовалась наледь.

В воскресенье, 25 октября, в уральской столице синоптики обещают небольшой дождь, снег с дождем, из-за этого каша на дорогах, а также наледь на протяжении дня сохранятся. Температура воздуха будет держаться на отметке в +5 градусов.

В ночь на понедельник в Екатеринбург вернутся отрицательные температуры: у утру похолодает до -1 градуса. На протяжении дня, 26 октября, в уральской столице будет идти мокрый снег, который плавно перейдет в обычный снег.

Во вторник, 27 октября, в Екатеринбурге немного похолодает: ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем будет немного теплее: минус 3. Будет порывистый ветер со скоростью до 14 метров в секунду.

Ранее свердловские спасатели предупредили о гололедице на дорогах, а также о налипании снега на проводах.