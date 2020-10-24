Военные продезинфицировали свердловскую областную больницу от коронавируса

Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию помещений Свердловской областной клинической больницы. Мобильный отряд обработали более 50 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба ЦВО. Специальным составом продезинфицировали рабочие и процедурные кабины, а также помещения общего пользования: регистратуру, приемные, холлы и лестничные марши.

- Специальную обработку помещений диагностического корпуса, пансионата, консультативно-диагностической и хозрасчетной поликлиники Свердловской областной клинической больницы провели специалисты мобильного отряда войск РХБ защиты в целях профилактики и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Во время обработки военные сами были в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.