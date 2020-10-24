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Коронавирус Covid-19

Военные продезинфицировали свердловскую областную больницу от коронавируса

Мобильный отряд обработали более 50 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба ЦВО.
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию помещений Свердловской областной клинической больницы. Мобильный отряд обработали более 50 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба ЦВО. Специальным составом продезинфицировали рабочие и процедурные кабины, а также помещения общего пользования: регистратуру, приемные, холлы и лестничные марши.

- Специальную обработку помещений диагностического корпуса, пансионата, консультативно-диагностической и хозрасчетной поликлиники Свердловской областной клинической больницы провели специалисты мобильного отряда войск РХБ защиты в целях профилактики и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Во время обработки военные сами были в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.