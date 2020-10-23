Задать вопрос по поводу регистрации автомобиля в Свердловском ГИБДД можно будет только по записи

Задать вопрос по поводу регистрации автомобиля можно будет только по предварительной записи Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Свердловской области меняет правила приема граждан. Задать вопрос по поводу регистрации автомобиля в МРЭО на Чкалова,1 можно будет только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Правило начнет действовать во вторник, 27 октября.

- При наличии свободного времени также прием будет возможен в порядке общей очереди с учетом необходимости соблюдения социальной дистанции, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекторы просят граждан приходить строго к назначенному времени и соблюдать меры безопасности – надевать маски и перчатки. На входе в здание проводится термометрия. В помещение запускают только тех, у кого нет повышенной температуры тела.