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Задать вопрос по поводу регистрации автомобиля в Свердловском ГИБДД можно будет только по записи

Это правило начнет действовать с 27 октября
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Задать вопрос по поводу регистрации автомобиля можно будет только по предварительной записи

Задать вопрос по поводу регистрации автомобиля можно будет только по предварительной записи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Свердловской области меняет правила приема граждан. Задать вопрос по поводу регистрации автомобиля в МРЭО на Чкалова,1 можно будет только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Правило начнет действовать во вторник, 27 октября.

- При наличии свободного времени также прием будет возможен в порядке общей очереди с учетом необходимости соблюдения социальной дистанции, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекторы просят граждан приходить строго к назначенному времени и соблюдать меры безопасности – надевать маски и перчатки. На входе в здание проводится термометрия. В помещение запускают только тех, у кого нет повышенной температуры тела.