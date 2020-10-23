Свердловские сыщики МВД ликвидировали склад с поддельной водкой

Фото: Валерий Горелых

Свердловские сыщики, совместно с ОМОНом Росгвардии, накрыли склад поддельной водки в поселке Прохладный. При осмотре силовики нашли большое количество сомнительного качества водки, коньяка и вина с такими известными наименованиями, как «Старый Кенигсберг», «Нефть», «Золото», «Абсолют», «Хортица», «Талка» и «Киндзмараули».

- Оперуполномоченные конфисковали свыше 30 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции. В настоящее время несанкционированный товар направлен на экспертизу. Одному из фигурантов дела, подозреваемому в организации незаконного бизнеса, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.