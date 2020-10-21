«Мы ощущаем взрывы»: жители уральского поселка пожаловались на разработку рудника

Поселок Баранчинский. Фото: Лев Истомин

В Свердловской области жители поселка Баранчинский, где проживает больше 10 тысяч человек, пожаловались на грядущую разработку третьей очереди Волковского месторождения медных, железных и ванадиевых руд, к которым готовится предприятие металлургического комплекса УГМК ОАО «Святогор».

Тендер на начальные работы на карьере будет осуществлять питерская компания «МостоДорСтрой 82», выигравшая тендер. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Жители Баранчинского недовольны разработкой рудника. По их словам, в документации указано, что объект расположен в 16 километрах от города Кушва, но там нет информации о том, что разработки будут вестись в 200 метрах от садов и в паре километров от поселка.

Пруд в поселке Баранчинский. Фото: Лев Истомин

- Сейчас в семи километрах уже есть действующий карьер, с 2011 года мы участвуем взрывы. А что будет, если рядом начнут взрывать? – говорит жительница Баранчинского Марина.

Администрация Кушвинского ГО назначила общественные слушания по этому вопросу на 14 часов 3 ноября.

- Нам сказали, что жители на него них не попадут. В них примут участие представители ОАО «Святогор» и чиновники администрации округа. Тогда в чем смысл обсуждений? – говорит Марина.

В поселке Баранчинский проживает больше 10 тысяч человек. Фото: Лев Истомин

В администрации округа заявляют, что из-за пандемии коронавируса слушания пройдут в дистанционном формате.

Отметим, что из-за давней разработки Волковского рудника несколько лет назад была засыпана отвалами дорога, соединяющая поселок Баранчинский с Серовским трактом. Есть еще одна дорога, через поселок Лая, однако она несколько лет назад пришла в негодность.

Большая часть жителей на автомобилях вынуждена добираться до Нижнего Тагила через Кушву, что увеличивает путь на 27 километров.