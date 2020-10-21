В мэрии опровергли слова главы Екатеринбурга о том, что нужно выгонять из транспорта пассажиров без масок

Горожан попросили не интерпретировать фразу Александра Высокинского дословно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире портала Е1 заявил, что пассажиры имеют полное право выгонять из общественного транспорта людей, которые едут без масок. Однако в администрации Екатеринбурга попросили не коверкать слова мэра и не интерпретировать эту фразу дословно.

- Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию, - рассказал «КП» пресс-секретарь Александра Высокинского Анатолий Карманов. – Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть ее.

Кроме того, в мэрии напомнили, что каждый день в Екатеринбурге проходят рейды по соблюдению масочного режима в транспорте, ТЦ и других общественных местах.