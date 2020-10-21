При поддержке ЕВРАЗа открыт музей истории деревни Усть-Утка под Нижним Тагилом

Музей истории Усть-Утки Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ поддержал инициативу «Клуба любителей книги» Нижнего Тагила по созданию музея в историческом месте региона – деревне Усть-Утка, которая является первым русским населенным пунктом на Урале.

На средства гранта конкурса «ЕВРАЗ: город друзей - город идей» приобретены стеллажи для экспонатов и книг, выставочные витрины, современное мультимедиа оборудование, информационные стенды. Изготовлена вывеска нового музея. Также для проведения экскурсий были приобретены расходные материалы: бумага, краски, карандаши, картриджи, сшиты четыре народных стилизованных костюма.

Усть-Утка – популярный туристический населенный пункт, в пятистах метрах от здания музея и библиотеки начинается туристический сплав по реке Чусовая. Сплав включен в маршруты многих туристических фирм Нижнего Тагила и Свердловской области и пользуется огромной популярностью.

На реализацию проекта ЕВРАЗ направил более 380 тысяч рублей.

С 15 сентября в Нижнем Тагиле и Качканаре стартовал очередной этап грантового конкурса социально-значимых проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Успейте подать заявку на грант. Положение конкурса, требования к оформлению заявки размещены на сайте https://grant.evraz.com/. Жители Качканара могут получить грант до 300 тысяч рублей, тагильчане – до 500 тыс. рублей.