За неделю ОРВИ заболели 30 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю, с 12 по 18 октября, зарегистрировано 30 922 случая ОРВИ, это выше уровня прошлой недели на 11,1%. В 1,5 раза больше, чем в других муниципалитетах, заболевших в ЗАТО Свободный и в Сухом Логу.

В Екатеринбурге зарегистрировано 14 684 случая ОРВИ – это выше уровня прошлой недели на 9,2%.

- В рамках «дозорного» лабораторного мониторинга в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за неделю обследовано 52 человека на респираторные вирусы, выделены вирусы не гриппозной этиологии, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, за неделю на Среднем Урале зафиксировали 2 475 случаев внебольничных пневмоний (выше уровня прошлой недели на 3%). Госпитализировано 95% всех заболевших.

- В 1,5 раза больше случаев в Полевском, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринский МР, в Ревде, Горноуральском ГО, Дегтярске, в поселке Уральский, в Ирбите и Асбесте, - добавили в Роспотребнадзоре.

В Екатеринбурге за неделю выявили 726 случаев внебольничных пневмоний.