В какие больницы Свердловской области будут госпитализировать беременных с COVID-19

Беременные на любом сроке и родильницы с тяжелым и крайне тяжелым течением коронавируса, а также пневмониями, вызванными COVID-19 будут направлены в ГКБ № 40 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области опубликовал приказ, в котором указано в какие больницы будут госпитализировать беременных, рожениц и мам с новорожденными, заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно документу, их будут направлять ОДКБ № 1, ГКБ № 14 или ГКБ № 40 в зависимости от диагностированных заболеваний.

- Госпитализация беременных и родильниц осуществляется по согласованию со специалистами дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19 и пневмоний на базе акушерского дистанционного консультативного центра Областного перинатального центра ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», - указано в документе.

В ОДКБ № 1 госпитализировать будут беременных и родильниц с подтвержденным тестом на коронавирус, в том числе с пневмонией средней степени тяжести и тяжелыми формами.

Беременные, роженицы и родильницы с подозрением на коронавирус вне зависимости от клиники инфекционного заболевания (ОРВИ, пневмония) будут госпитализированы в ГКБ № 14. Здесь им будут делать тесты методом ПЦР. Здесь же в акушерском стационаре будет расположено отделение для новорожденных с подозрением на COVID-19.

Беременные на любом сроке и родильницы с тяжелым и крайне тяжелым течением коронавируса, а также пневмониями, вызванными COVID-19 будут направлены в ГКБ № 40.

Также в документе отмечается, что если женщина болеет коронавирусом, то после родов ребенка изолируют от матери и перегоспитализируют в неонатальное отделение ГКБ № 14.