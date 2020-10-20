Появилось видео с бегущим пилотом, тело которого нашли в центре Екатеринбурга

Фото: скриншот с видео СК по Свердловской области

Следственный комитет Свердловской области опубликовал видео с бегущим пилотом Русланом Валеевым, тело которого нашли сегодня утром в центер Екатеринбурга. На кадрах видно, как он перебегает дорогу, чуть ли не попав под колеса автомобиля - машины в этот момент едут, и пешеходного перехода поблизости нет. После этого он продолжает бежать по улице иногда оглядываясь. В начале видео он бежит довольно быстро, потом немного замедляет темп, как будто устав.

В Екатеринбург Руслан Валеев прилетел на курсы повышения квалификации. В день исчезновения летчик был госпитализирован в больницу с температурой и подозрением на коронавирус. Он сбежал оттуда в тот же день. Тело пропавшего 13 октября летчика из Якутска Руслана Валеева нашел сегодня утром охранник жилого комплекса на Розы Люксембург, он же сообщил об этом в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Не смотря на это, рассматривается версия о несчастном случае - якобы пилот пытался перелезть через забор, но напоролся на торчащий штырь.

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