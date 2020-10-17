Тетя пропавшего в Екатеринбурге летчика из Якутии записала видеообращение

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В Екатеринбурге пятый день ведутся поиски 28-летнего Руслана Валеева. 13 октября он вышел из больницы и пропал. К поискам сегодня подключилась тетя молодого человека. Она прилетела в Екатеринбург и записала видеобращение к племеннику. В нем она просит молодого человека ничего не бояться и позвонить в поисковый отряд. Также она рассказала, что завтра в город приедет его мама.

- Есть подозрения, что он где-то находится и просто боится выйти на связь. Он один в незнакомом городе, возможно, что-то случилось, у него шок, он боится появиться. А раз здесь тетя, у нас надежда на то, что он увидит и выйдет на связь, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв». - Есть шанс, если он живой, увидит обращение тети, а она ему как мама.

Волонтеры отметили, что специально не указывают номер тети и везде сообщают только телефон отряда, потому что могут отреагировать мошенники. Кроме того по телефону отряда ответят в любое время суток.

Напомним, что в столицу Урала молодой человек приехал из Якутии на повышение квалификации. Он работает летчиком в авиакомпании «Полярные авиалинии». Руслан Валиев попал в больницу и когда 13 октября оттуда вышел, перестал выходить на связь.