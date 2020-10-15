Прилетел на повышение квалификации: в Екатеринбурге пропал молодой летчик из Якутска

Руслан Валеев (справа) пропал еще 13 октября. Фото: yura_n_gogolev в Instagram

В Екатеринбурге вот уже несколько дней ищут 28-летнего Руслана Валеева. Молодой человек родом из Якутска, он работает летчиком в авиакомпании «Полярные авиалинии». Руслан прилетел в столицу Урала на повышение квалификации, но пропал 13 октября.

Как рассказали «Комсомолке» в ПСО «Прорыв», который ведет поиски, в тот день Руслану стало плохо со здоровьем, ему вызвали скорую, затем госпитализировали в больницу. Оттуда молодой человек самостоятельно ушел, а на следующий день его телефон был недоступен.

- Родственники еще не приехали. Мы поедем встречать его тетю в аэропорту Кольцово, и уже вместе с ней начинаем поиски по больницам и по городу. Заявителями стали супруга Руслана, его друг с Якутии, с кем он учился, - рассказали волонтеры. – У него хорошая семья, благополучная. В семье никаких конфликтов, ни проблем, ни долговых обязательств. Он спортсмен: не курит, не пьет.

Руслан приехал в Екатеринбург впервые. Волонтеры и родственники надеются, что парень просто потерялся в городе.

Фото: ПСО "Прорыв"

Особые приметы: на внешней части левого бедра есть родимое пятно.

Приметы: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.

На момент пропажи был одет в черную куртку, черные джинсы, серо-зеленые кроссовки цвета фирмы «Nike».

Если вы вдруг видели где-то Руслана или знаете, где он может быть, обязательно сообщите волонтерам по телефону: 8 (900) 044-02-20 или 112.

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