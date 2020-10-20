В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего летчика из Якутска

Руслан Валеев пропал еще 13 октября. Фото: представлено Е1 родственниками погибшего

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 28-летнего летчика Руслана Валеева из Якутска. Об этом стало известно еще рано утром, рассказали «Комсомолке» волонтеры ПСО «Прорыв», которые целую неделю вели поиски.

- Это стало известно еще рано утром. Территория, где нашли Руслана, была оцеплена, туда не пускали никого, даже нам. Там находились только полицейские и следователи. Мы до последнего скрывали, что его нашли погибшим, чтобы его пожилых родственников, которые живут в Якутии, можно было подготовить, - рассказала «КП» руководить отряда Наталья Волкова. - До сих пор неизвестно, криминальная это смерть или нет. Причем мы были на том месте, где его сегодня нашли, и его там не было!

По словам источника «КП-Екатеринбург» в силовых структурах, Руслан запутался в колючей проволоке, расположенной на заборе, когда перелезал его. Он причинил себе много ран и проткнул печень и горло и истек кровью.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Сейчас на месте работают сотрудники СКР и полиции. Как отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области, сейчас силовики устанавливают всех возможных очевидцев. Тело Руслана Валеева будет направлено на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти, а также время.

- Тело пропавшего мужчины обнаружено сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. Мужчину обнаружил охранник ЖК, расположенного напротив, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 9:49. На место полиция пригласила родных пропавшего человека, и они опознали его.

По словам Горелых, сейчас на месте вместе с полицейскими и следователями работает служебно-розыскная собака по кличке «Линч». Оперативной группой руководит начальник отдела полиции № 7 Андрей Киселев.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Напомним, Руслан Валеев пропал еще 13 октября. Он работал в авиакомпании «Полярные авиалинии», и прилетел в столицу Урала на повышение квалификации.

В тот день, когда он пропал, ему стало плохо, и его госпитализировали в больницу. Оттуда он самостоятельно ушел - и уже на следующий день его телефон был вне зоны доступа. Как рассказывали волонтеры, Руслан был в Екатеринбурге впервые. На поиски из Якутска вылетела его тетя, которая затем записала видеообращение.

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