«Что-то разбирали в машине»: в Екатеринбурге задержали двух парней, угнавших «Волгу»

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД сегодня ночью задержали двух автоугонщиков. Молодые люди «разбирали что-то в машине ГАЗ-3102» на Шишимской, 17, когда на них обратили внимание сотрудники ДПС. Спустя некоторое время парни они сели в «Волгу» и поехали в направлении улицы Благодатская.

- Подобное поведение граждан вызвано подозрение у сотрудников полиции. При помощи громкоговорящего устройства они потребовали водителя остановиться, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудники госавтоинспекции осмотрели автомобиль и обнаружили, что со стороны водителя дверной замок у автомашины сломан. Кроме того, повреждена рулевая колонка, а провода зажигания соединены напрямую. Сразу после того, как инспекторы заметили следы проникновения в автомобиль, они вызвали на место следственно – оперативную группу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Выяснилось, что управлял автомобилем нигде неработающий 21- летний житель Екатеринбурга. Документов на «Волгу» у него не было. На пассажирском сидении находился 19- летний также нигде неработающий местный житель. Молодые люди ранее неоднократно были судимы за совершенные преступления, в том числе и за угон автомобилей.

Сотрудниками полиции установлено, что накануне автомобиль был припарковано собственником во дворе дома 17 по улице Шишимская, откуда автомашина и была угнана. Молодых людей задержали. За угон на них возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое им может грозить - до пяти лет лишения свободы.