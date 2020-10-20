ОАО «РЖД», Группа Синара, «Уральские локомотивы» и Siemens намерены организовать в России производство поездов для ВСМ

Партнеры планируют провести совместную оценку потребности рынка в высокоскоростных электропоездах для обслуживания пассажиров на новых высокоскоростных железных дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОАО «РЖД», АО Группа Синара, ООО «Уральские локомотивы» и компания «Сименс Мобильность» заключили соглашение о намерении, которое будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного транспорта в России.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, президент «Сименс» в России Александр Либеров, президент АО Группа Синара Дмитрий Пумпянский и генеральный директор ООО «Уральские локомотивы» Олег Спаи.

Партнеры планируют провести совместную оценку потребности рынка в высокоскоростных электропоездах для обслуживания пассажиров на новых высокоскоростных железных дорогах, которые планируется построить в ближайшие годы в Российской Федерации.

Общая цель – разработать технико-коммерческое предложение на эти поезда и создать условия для производства высокоскоростных поездов российским производителем – «Уральскими локомотивами» – в России и для локального рынка с уровнем локализации не менее 80 %.

– Совершенствуя качество обслуживания пассажиров и пассажирские сервисы, компания «Российские железные дороги» ежегодно наращивает инвестиции в развитие инфраструктуры и обновление парка подвижного состава. Уверен, технологическая база, технологические мощности и опыт позволит ООО «Уральские локомотивы» организовать внутрироссийское производство инновационного высокоскоростного подвижного состава, отвечающего самым высоким требованиям пассажира, – сказал Дмитрий Пегов.

– Мы все разделяем общую цель и считаем, что производство инновационных высокоскоростных электропоездов должно быть в максимальной степени организовано в Российской Федерации. Надеемся, что подписанное соглашение о намерениях поможет создавать железнодорожный транспорт нового поколения на российских мощностях и для российских пассажиров, – сказал Александр Либеров.

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Напомним, в соответствии с поручением Президента РФ от 10 апреля 2019 г. № Пр-623 ОАО «РЖД» приступило к выполнению работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации ВСМ Санкт-Петербург – Москва. Наряду с разработкой проектной документации необходимо решение вопроса организации производства высокоскоростного подвижного состава. Для этого было создано АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» (АО «ИЦ ЖТ») (совместное предприятие ОАО «РЖД» и АО Группа Синара), которое приступило к разработке конструкторской документации на высокоскоростной подвижной состав.