В уральском поселке Левиха сотрудники прокуратуры обнаружили следы излива нефтепродуктов

Почва оказалась загрязнена в районе бывшей котельной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Левиха сотрудники прокуратуры во время проверки соблюдения природоохранного законодательства обнаружили следы излива нефтепродуктов. Загрязнение нашли на насыпи в районе бывшей котельной. Чтобы провести отбор проб почвы на место выезжали специалисты ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля».

- В результате инструментальных замеров установлено превышение концентрации загрязняющего вещества в почве на глубине отбора 0-5 сантиметров в 833,3 раза, на глубине отбора 5-20 сантиметров в 900,9 раз, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Вред, причиненный почве, оценили в 546 тысяч рублей. После прокурорской проверки сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли). Расследование находится на контроле прокуратуры.