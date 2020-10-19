В Уральском институте управления прошла конференция, где обсуждались вопросы экспорта образования

В ходе конференции обсуждалось, как обеспечить востребованность российского образования за границей. Фото: пресс-служба "Уральского института управления

16 октября в Уральском институте управления - филиал РАНХиГС прошла межрегиональная научно-практическую конференция, на которой затрагивались вопросы экспорта образовательных услуг. Конференция проходила в онлайн-формате.

Как привлечь иностранцев в вузы Урала, как трудоустроить их для прохождения практик после обучения, как обеспечить востребованность российского образования за границей. Такие вопросы обсуждались в ходе конференции.

Помимо россиян в конференции приняли участие представители министерств образования шести стран: Экваториальная Гвинея, Китай, Ирак, Болгария, Мали, Кот-д'Ивуар. От нашей страны участие в конференции приняли представители сорока вузов России.

- Участники конференции обсудили новации экспорта образования. С 1 января 2021 года упраздняется федеральный проект экспорт образования (был рассчитан до 2025 года), он станет частью общего Нацпроекта «Образование и наука» и внутри этого Нацпроекта сменятся целевые показатели по привлечению иностранцев для обучения в российских вузах, - рассказали в пресс-службе вуза.

Теперь будет сделан акцент на качестве абитуриентов, студентов и выпускников – граждан иностранных государств. Также будет сделан акцент на таких показателях как: трудоустройство по профилю обучения, вовлечение в научные достижения вузов, увеличение числа талантливых абитуриентов.

В конференции участвовал руководитель департамента Министерства образования Экваториальной Гвинеи Теодоро Ондо Мба. В этой нефтеносной стране 60% руководства говорит по-русски, потому что в свое время эта тропическая страна поддерживала тесные связи с СССР. Участники конференции сошлись во мнении, что в развитии экспорта образования нужно сделать акцент на зарубежные страны, куда в свое время СССР вкладывал образовательные ресурсы (например, Экваториальной Гвинеи).

Кроме того, участие в онлайн конференции принял президент Ассоциации иностранных студентов России Аду Яо Никэз.

Кстати, в августе вступили в силу изменения в законодательстве о трудоустройстве иностранных граждан-студентов: процедура теперь сильно упрощена. Правда, некоторые работодатели пока опасаются брать иностранцев. О том, как решить это проблему обсуждалось в ходе отдельной секции онлайн-конференции.