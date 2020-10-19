Спустил штаны и мастурбировал на прохожих: в Екатеринбургском метрополитене мужчина шокировал пассажиров своей выходкой

Фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» заметили мужчину, мастурбирующего на прохожих. Об этом в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» рассказал подписчик Сергей. По его словам, мужчина занимался онанизмом в метрополитене в обеденное время - около часу дня.

Екатеринбуржец рассказал, что две девушки, тоже увидевшие мастурбирующего мужчину, попытались выгнать его, крича: «пошел отсюда». Но он никак не отреагировал. На фото, не смотря на то, что мужчина в маске, заметно, как он ухмыляется.

- Другие люди на станции отнеслись к происходящему с равнодушием. Тогда одна из девушек стала фотографировать мужчину. Только после этого он перестал мастурбировать и убрал половой орган в штаны, - рассказал Сергей.

О случившемся девушки рассказали контроллеру эскалатора.