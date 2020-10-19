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Запретят ли вылет из Свердловской области из-за коронавируса: отвечает оперштаб

Жителей региона просят строго соблюдать противоэпидемические меры
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Ограничивать вылеты из Екатеринбурга пока не собираются

Ограничивать вылеты из Екатеринбурга пока не собираются

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, замгубернатора Павел Креков рассказал, рассматривается ли вопрос ограничения пассажирских авиаперевозок между Свердловской областью и другими субъектами РФ.

- В настоящий момент региональный оперативный штаб не рассматривает и не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в Екатеринбург. Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки, - рассказал Павел Креков.

Заместитель губернатора отметил, что при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту Кольцово и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки.

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