К одним и тем же событиям разные люди относятся по-разному
Фото: Евгения ГУСЕВА
На днях в Госдуме предложили оплачивать дополнительные выходные тем, что не может трудиться из-за депрессии. Именно этот недуг, официально признанный заболеванием, в современном мире является главной причиной снижения работоспособности. Поэтому часть депутатов посчитала, что депрессия может быть причиной выдачи листа неработоспособности.
Право ставить такой диагноз и выдавать больничный лист имеет только врач-психиатр. Он также может направить пациента для лечения в стационар и назначить соответствующее лечение. Важно помнить: 1. Депрессия не делает человека опасным по отношению к окружающим. 2. Депрессия лечится.
Где граница между плохим настроением и депрессией?
- Депрессия предполагает не просто временное снижение настроения по какой-то причине, из-за какого-то события. Это длительное снижение настроения и упадок сил без видимой причины, - рассказал в эфире телеканала ОТВ главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. – Снижение настроения для того и нужно, чтобы мобилизовать силы человека для решения проблемы. Если же этот фактор не играет роли в разрешении ситуации, то стоит задуматься о депрессии.
Три основные причины депрессии:
1. Тяжелая реакция на сложные обстоятельства.
2. Поражения головного мозга из-за интоксикации, другой болезни, травм или из-за приема лекарств с побочным действием.
3. Эндогенные факторы, которые, скорее всего, имеют генетическую природу.
Главным методом профилактики депрессии является своевременное взросление человека и формирование умения переживать тяжелые и неприятные события в жизни. Если человек адекватно воспринимает сложные обстоятельства, то они делают его сильнее.
Часто человеку трудно самому справиться с депрессией
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Другие важные способы профилактики депрессии:
1. Не употреблять наркотики, не злоупотреблять алкоголем, не курить.
2. Вести подвижный образ жизни, соблюдать режим, правильно питаться, не забывая о витаминах.
3. Научиться умеренно-позитивному мышлению: видеть в событиях положительные моменты. Ставить реальные цели и достигать их.
Что касается эндогенной депрессии:
1. Научиться вовремя замечать признаки депрессии.
2. Принимать по графику лекарства, посещать по плану психиатра или психотерапевта.
Помните, что осень – это замечательное время года. И от осени до весны всего три месяца.