К одним и тем же событиям разные люди относятся по-разному Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в Госдуме предложили оплачивать дополнительные выходные тем, что не может трудиться из-за депрессии. Именно этот недуг, официально признанный заболеванием, в современном мире является главной причиной снижения работоспособности. Поэтому часть депутатов посчитала, что депрессия может быть причиной выдачи листа неработоспособности.

Право ставить такой диагноз и выдавать больничный лист имеет только врач-психиатр. Он также может направить пациента для лечения в стационар и назначить соответствующее лечение. Важно помнить: 1. Депрессия не делает человека опасным по отношению к окружающим. 2. Депрессия лечится.

Где граница между плохим настроением и депрессией?

- Депрессия предполагает не просто временное снижение настроения по какой-то причине, из-за какого-то события. Это длительное снижение настроения и упадок сил без видимой причины, - рассказал в эфире телеканала ОТВ главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. – Снижение настроения для того и нужно, чтобы мобилизовать силы человека для решения проблемы. Если же этот фактор не играет роли в разрешении ситуации, то стоит задуматься о депрессии.

Три основные причины депрессии:

1. Тяжелая реакция на сложные обстоятельства.

2. Поражения головного мозга из-за интоксикации, другой болезни, травм или из-за приема лекарств с побочным действием.

3. Эндогенные факторы, которые, скорее всего, имеют генетическую природу.

Главным методом профилактики депрессии является своевременное взросление человека и формирование умения переживать тяжелые и неприятные события в жизни. Если человек адекватно воспринимает сложные обстоятельства, то они делают его сильнее.

Часто человеку трудно самому справиться с депрессией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Другие важные способы профилактики депрессии:

1. Не употреблять наркотики, не злоупотреблять алкоголем, не курить.

2. Вести подвижный образ жизни, соблюдать режим, правильно питаться, не забывая о витаминах.

3. Научиться умеренно-позитивному мышлению: видеть в событиях положительные моменты. Ставить реальные цели и достигать их.

Что касается эндогенной депрессии:

1. Научиться вовремя замечать признаки депрессии.

2. Принимать по графику лекарства, посещать по плану психиатра или психотерапевта.

Помните, что осень – это замечательное время года. И от осени до весны всего три месяца.