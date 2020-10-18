В Екатеринбурге в ДТП погибла 45-летняя женщина, сидевшая за рулем Hyundai Accent

В момент аварии светофор на перекрестке не работал. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге произошло ДТП, где погибла водитель Hyundai Accent. Все произошло 18 октября в 12:25 напротив дома № 18 на проспекте Космонавтов.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по улице Турбинная со стороны Вилонова в сторону проспекта Космонавтов, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении автомашине Lexus, который двигался по главной дороге по проспекту Космонавтов, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В итоге японская иномарка протаранила Hyundai. 45-летняя женщина, сидевшая за рулем Accent погибла на месте. Как установили инспекторы, в момент аварии на перекрестке не работал светофор. У него аварийно отключилось питание. Стаж вождения у погибшей женщины составлял пять лет.

Причина трагедии будет установлена в ходе дознания.

Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительными на дорогах. А при проезде нерегулируемых перекрестков руководствоваться установленными знаками приоритета.