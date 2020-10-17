В Нижнем Тагиле из-за заснеженной дороги водитель легковушки не справился с управлением и разбился насмерть

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Фестивальной сегодня, 17 октября около часа дня произошло страшное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и разбился насмерть. Автомобиль Kia Rio, за рулем которого был 35-летний мужчина, занесло из-за заснеженной дороги .

- Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по заснеженной дороге со стороны улицы Садоводов в направлении улицы Кулибина у дома № 14 Б по улице Фестивальной не выбрал скорость обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос с последующим столкновением с автомобилем Toyota Caldina, под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался во встречном направлении, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель Kia Rio погиб на месте. Известно, что он возвращался с сыном домой, после того, как отвез жену на работу. Пятилетний мальчик госпитализирован в больницу. Как рассказали в ГИБДД, на автомобиле была установлена летняя резина.

- Водитель пренебрег правилами дорожного движения и не учел тот факт, что в автомобиле находится ребенок и какие могут быть последствия, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Ранее мужчина 12 раз привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ за нарушение скоростного режима.

Водитель автомобиля Toyota Caldina с семьей ехал в Екатеринбург. Как отметили инспекторы ГИБДД, дети перевозились в автомобилях без нарушений ПДД – семилетний мальчик в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве, девочка 11 лет находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Водитель, девочка и женщина 42 лет получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они в больнице Нижнего Тагила.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники ДТП. Окончательная причина дорожной аварии будет установлена в ходе следствия.