На Урале сотрудники полиции задержали девушку, не надевшую маску в магазине

Фото: скриншот с видео "Говорит Каменск-Уральский"

В Каменске-Уральском сегодня днем 17 октября, девушка, не надевшая в магазине маску, встретила сотрудников полиции, которые патрулировали местность. Двое стражей порядка, заметив нарушение масочного режима, задержали уралочку и подвели к машине. Что происходило возле автомобиля видно на кадрах, которые сняли местные жители, решившиеся вмешаться.

- Беспредел полиции в Каменске-Уральском. Только что пытались задержать за не ношение маски женщину на пересечении Стахановской и Исетской в магазине «Юстор», - рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Говорит Каменск-Уральский».

На видео слышно, что двое мужчин интересуются у сотрудников полиции что происходит. В это время как один из силовиков держит девушку, «чтобы она не сбежала». Уралочка уже при этом находится в маске. Она пытается вырваться и в какой-то момент начинает плакать из-за того, что ее пытаются удержать. Мужчины пытаются заступиться за нее, но безуспешно. Сотрудники полиции просят мужчин отойти и не вмешиваться. В итоге стражи порядка практически силой посадили девушку в автомобиль.

Начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых рассказал, что девушка нарушила требование указа губернатора Свердловской области от 18.03.2020, касающегося принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, так как находилась в магазине без средств индивидуальной защиты.

- Стражи порядка неоднократно просили ее прекратить административное правонарушение и не подвергать возможной опасности себя и окружающих. Однако на законные требования представителей МВД женщина не реагировала и надела средства индивидуальной защиты, лишь оказавшись на улице, - рассказал Валерий Горелых.

Девушку доставили в дежурную часть. На нее завели два административных производства. Первое по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию сотрудника полиции), а также статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). После оформления протокола ее отпустили.

Начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых в очередной раз обратился к жителям Свердловской области с просьбой с пониманием относиться к работе полиции и посетовал, что далеко не все соблюдают меры предосторожности, подвергая возможному риску себя и общество.

- Для тех, кто не верит в опасность вируса, рекомендую почитать интервью с врачами, которые в ежесуточном режиме фактически вытаскивают из могилы заразившихся, возвращая их на этот свет, - добавил Валерий Горелых.